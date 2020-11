Ai tempi del Covid l'open day della scuola si fa online

Al tempo del Covid, l’open day sbarca online. La Scuola primaria e secondaria di primo grado “Don Oreste Benzi” quest’anno propone un nuovo modo per conoscere la propria offerta educativa e didattica. Le norme che entreranno in vigore domenica raccomandano di evitare gli spostamenti non necessari all’interno del proprio comune e vietano gli spostamenti da un comune all’altro. Non potendo organizzare le consuete giornate di conoscenza in presenza, la scuola ha deciso di andare incontro ai futuri alunni e genitori con gli open day online.

Primo appuntamento virtuale domenica 15 novembre, in diretta alle 16.30 per conoscere la scuola primaria e alle 18.30 per la scuola secondaria di primo grado. Attraverso la piattaforma Google Meet i genitori interessati potranno partecipare alla presentazione della scuola, ascoltare dirigenti e insegnanti e intervenire per fare domande e richiedere approfondimenti. Partecipare è semplice, basta iscriversi entro le 15.00 di domenica, compilando il form nella speciale sezione del sito della scuola e richiedere il link di invito all’incontro. Sempre nel sito è possibile vedere il video di presentazione che mostra gli spazi e i protagonisti della scuola che ha al centro della proposta la “pedagogia del gratuito” di Don Oreste Benzi e il bilinguismo.