Al "Baracca" una scultura in memoria dell'asso del volo Baldassarre Carnaccini

L'Auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Baracca" ha ospitato venerdì mattina una conferenza di carattere storico dal titolo "Gli uomini che misero le ali alla scuola Forlivese" con relatori Mario Proli e Gabriele Zelli. Al termine è stata scoperta una scultura di Angelo Biancini donata alla scuola dalla famiglia di Baldassarre Carnaccini. Baldassarre Carnaccini (1914-1996), che fu anche pilota d'aereo decorato con due medaglie d’argento al valore militare, nel 1961 divenne Presidente dell’Aeroclub di Forlì, carica ricoperta fino al 1970. In questa veste si prodigò per tracciare le linee fondanti per l’ubicazione a Forlì di una scuola dedicata ai giovani che coltivavano la passione per il volo e il suo impegno ebbe un ruolo fondamentale nella nascita dell’Itaer.