Al Circolo dei Viaggiatori Inzir il coordinamento degli "angeli del fango"

Continua al Circolo dei Viaggiatori Inzir di Via Bezzecca 10 a Forlì il lavoro di coordinamento volontari per intervenire in aiuto dei forlivesi colpiti dalla recente alluvione. Dopo una iniziale messa a disposizione dei locali per facilitare il lavoro dei componenti del quartiere San Benedetto e della Protezione Civile, il Circolo Inzir è diventato una delle sedi cittadine dove i volontari possono recarsi per essere poi indirizzati in zone dove è stata preventivamente accertata la necessità di un intervento volontario.

Anche per questa settimana gli orari di apertura del coordinamento volontari saranno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. E’ possibile pre-registrarsi sul sito www.volontarisos.it e poi rivolgersi al Circolo Inzir. Nel fine settimana appena trascorso oltre seicento volontari da tutta la Regione si sono recati qui per poi essere suddivisi in squadre. A fine servizio, i volontari del Circolo mettono a disposizione un rinfresco e la possibilità di lavare il materiale utilizzato. Per info - info@inzir.it o i canali social Inzir Viaggiatori