Al "Comitato per la lotta contro la fame nel mondo" 50mila euro per realizzare due acquedotti in Etiopia

E’ stato consegnata da Stefano Bellavista, amministratore di Unica Reti, dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, dall’assessore del Comune di Cesena Camillo Acerbi e dall'assessore Giuseppe Petetta, la somma raccolta dalla campagna solidale "L’Acqua è un dono". Il progetto è nato nel 2022. Dopo il successo conseguito dalla campagna di sensibilizzazione per il plastic-free intitolata “Verde Aqva-docendo discimus”, è stata lanciata una nuova iniziativa "L’acqua è un dono. Ricambialo!", in cui Unica Reti e i 30 Comuni di Forlì-Cesena, in collaborazione con il “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo” di Forlì e con l’organizzazione umanitaria Cvm (Comunità Volontari nel Mondo), hanno attivato una campagna di fundraising al fine di raccogliere fondi da destinare a interventi dedicati alla produzione di acqua potabile per paesi poveri.

Il progetto, già parzialmente realizzato, prevede la riqualificazione e potabilizzazione di 2 acquedotti per l’acqua potabile al servizio di circa 6.500 persone dei villaggi di Genborae e Doma in Etiopia. Il “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo” è una Onlus presente e operante a Forlì sin dal 1967 impegnata in progetti di promozione solidale a livello locale e internazionale. La lunga e qualificata esperienza del Comitato ha permesso di intervenire a beneficio di soggetti riconosciuti e di progetti accreditati dalle organizzazioni umanitarie internazionali.

Attraverso quest’ultima campagna solidale sono stati raccolti 50mila euro, di cui 30mila donati dai 30 Comuni di Forlì-Cesena che hanno rinunciato ad una quota di dividendi del risultato di Unica Reti, 10.000 versati da Unica Reti stessa e i restanti 10.000 donati da imprese del territorio. Giovedì tale somma è stata ufficialmente donata al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo per provvedere al completamento degli interventi programmati e già avviati. "Non è irrilevante il valore simbolico dell’iniziativa attuato proprio nel momento di maggiore sofferenza del territorio forlivese e cesenate a causa degli effetti dell’alluvione di maggio - ha affermato Bellavista nel corso della mattinata -. I Comuni di Forlì-Cesena e Unica Reti hanno dimostrato che anche nei momenti di difficoltà soggettiva resta viva la solidarietà nei confronti di chi soffre la povertà, la fame e la sete".