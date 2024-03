"Al degrado e alla sporcizia si aggiunge l'illuminazione non funzionante nel parcheggio sotterraneo"

Degrado e trascuratezza del parcheggio pubblico sotterraneo all'inizio di via Decio Raggi, nell'area dell'ex cantina sociale. A segnalare la sporcizia e Federico Morgagni, consigliere di 'Forlì e Co': "Il parcheggio, che è ampiamente utilizzato a tutti gli orari del giorno, dal momento che si trova in una zona residenziale fortemente abitata e in prossimità di numerosi esercizi commerciali e uffici, soffre di un’annosa condizione di trascuratezza e mancanza di pulizia, con la presenza di rifiuti di ogni genere abbandonati sul pavimento o a fianco delle pareti (bottiglie, cartacce, spazzatura, lattine)".

"Come se non bastasse la sporcizia diffusa, alla cui rimozione non sono servite ripetute segnalazioni e neppure lettere ai giornali, da giorni l’intero parcheggio versa nel buio più profondo a causa di un probabile guasto all’impianto di illuminazione, che ha causato ulteriori disagi e timori nei cittadini, molti dei quali di fatto sono stati forzatamente costretti a cessarne l’utilizzo. Gli unici a essere all’oscuro di questa situazione, evidentemente, sono il Sindaco Zattini e il resto della sua Giunta, troppo impegnati con la loro campagna elettorale per preoccuparsi del crescente disagio dei forlivesi per una città sempre più sporca e mal tenuta", dice Morgagni.

E conclude: "Il cambiamento politico di cui la nostra città ha bisogno con sempre più urgenza dovrà passare da una profonda discontinuità nelle grandi scelte strategiche ma anche da una ben diversa attenzione alla manutenzione, alla cura e alla pulizia dello spazio urbano, che in questi cinque anni è stato l’ultimo dei problemi dei nostri amministratori".