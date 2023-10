Al Liceo Artistico Canova l'incontro tra gli studenti e l'illustratrice internazionale Chiara Zarmati

Quattro classi del Liceo artistico e musicale “Antonio Canova” di Forlì hanno partecipato sabato mattina all’incontro in aula magna con Chiara Zarmati, illustratrice dal portfolio internazionale. L’occasione è stata data dalla presenza in città dell’artista per l’inaugurazione dei tre murales da lei disegnati nel nuovo distretto commerciale Formì. Ad introdurla sono stati la dirigente scolastica Raffaella Irene Contrafatto e Marco Miccoli, curatore dello spazio Bonobolabo e di importanti festival dedicati all’arte muraria.

Dopo essersi formata allo IED di Torino e al MiMaster di Milano, Chiara Zarmati si è fatta apprezzare in particolar modo negli Stati Uniti, dove pubblica regolarmente i propri lavori su testate del calibro di The New York Times, Time, The Atlantic e Harvard Review. Le sue opere appaiono anche su alcuni dei principali quotidiani e periodici italiani. Alla pratica del disegno affianca il ruolo di docente di illustrazione editoriale e progettazione all’Istituto Design Palladio di Verona, alla scuola Comics di Torino e alla scuola Pencilart di Roma. I murales da lei firmati all'interno di Formì sono suddivisi in tre soggetti: un tributo alla maestosa quercia del luogo, una fantasiosa ambientazione naturale nell'area dedicata ai bambini e una passerella dinamica tra rocce dipinte e forme geometriche.