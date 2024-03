Al momento di ripartire l'auto finisce nella scarpata: due cacciatori coinvolti, uno resta ferito

Si è concluso domenica mattina l'intervento dei soccorritori per le operazioni di recupero di una coppia di cacciatori rimasti coinvolti in un incidente a seguito della caduta con l'auto in una scarpata. I due avevano lasciato il fuoristrada in una piazzola in località Monteguidi nei pressi del podere Valbona di Sotto, al confine tra i comuni di Bagno e Santa Sofia, per effettuare dei controlli. Ma al momento della ripartenza, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è scivolato precipitando nella scarpata.

Il mezzo è inesorabilmente finito in un campo sottostante dopo circa una trentina di metri. Da lontano i compagni hanno visto l'accaduto ed hanno subito allertato il 118. Sul posto sono intervenuti più soccorritori: i tecnici della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, EliRavenna con a bordo il personale tecnico e sanitario, l'ambulanza di Santa Sofia, i Vigili del Fuoco di Civitella di Romagna, i Carabinieri Forestali e i Carabinieri. Uno dei due pazienti non ha riportato evidenti problematiche sanitarie mentre il secondo (di 67 anni) è stato posizionato su barella dai tecnici e personale sanitario presente e caricato sull'elisoccorso che si è diretto al Trauma center di Cesena.