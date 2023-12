Al via la collaborazione tra Liceo Canova e Accademia InArte: "Opportunità di crescita per gli studenti"

Il Liceo Artistico e Musicale "A. Canova" di Forlì ha ufficialmente stretto una collaborazione senza precedenti con l'Accademia InArte, una rinomata istituzione musicale con sede a Forlì e Bellaria Igea Marina che vanta 25 anni di esperienza nell'insegnamento musicale nel territorio romagnolo. Questa partnership, stilata di recente attraverso una convenzione formale, segna una nuova fase nella già fruttuosa collaborazione di fatto tra le due istituzioni.

La dirigente Raffaella Irene Contrafatto e la coordinatrice per l'Orientamento, la docente Alba Tasselli, insieme alla professoressa Elisa Venturini del Liceo Canova, hanno incontrato la dirigente di InArte, Ilaria Mazzotti, per delineare le linee guida di questa collaborazione ambiziosa. Accademia InArte, con le sue scuole di musica ufficialmente riconosciute dalla Regione Emilia Romagna, si impegna a offrire opportunità di crescita attraverso la musica a studenti di tutte le età e abilità. La filosofia di InArte si basa sulla promozione e l'insegnamento della musica senza discriminazioni, abbracciando generi musicali diversi e promuovendo l'uguaglianza. Questo approccio inclusivo che mette al centro l’individuo e i suoi talenti, è stato vincente dato che molti allievi di InArte hanno intrapreso percorsi professionali in ambito musicale.

“Quello su cui puntiamo fin dall’inizio del percorso musicale è coinvolgere i nostri studenti indipendentemente dalle proprie capacità tecniche e musicali in progetti d’insieme – sottolinea Mazzotti - perché conosciamo quanto il fare musica sia esso stesso “la cura”. Il vero insegnamento è trovarsi insieme ad altri per creare qualcosa di armonioso: questo attua nei ragazzi una serie di competenze acquisite semplicemente dall’ascolto, dalla condivisione, dal voler far emergere la bellezza e la peculiarità della musica che si sta eseguendo. Il mio compito è il servizio a questa “musa”, la musica, e insieme ai miei maestri mi impegno quotidianamente per creare opportunità di valore per i ragazzi in ogni genere musicale che li appassioni.”

Nel corso degli anni, Accademia InArte ha sviluppato una molteplicità di iniziative, tra cui gemellaggi internazionali con Libano e Repubblica Ceca, progetti teatrali col Teatro Testori e Qaos, festival musicali tra cui La Borgata che Danza di Bellaria Igea Marina, il Festival di Caterina di Forlì, la Settimana del Buon Vivere. Tra le realizzazioni più significative, spiccano l'orchestra giovanile e gli ensemble che spaziano dal pop, al classico e al jazz.

"L'inaugurazione a Forlì del Liceo Canova che risale a 13 anni fa - prosegue la dirigente del Canova, Contrafatto - è stata un momento di orgoglio per il territorio, offrendo un'opportunità straordinaria per gli studenti che volevano frequentare le uniche scuole superiori musicali della Romagna. La proficua collaborazione con InArte nasce dal nostro desiderio di essere presenti nella città con progetti educativi di vera crescita per i ragazzi, per insegnare loro quanto la creatività possa essere al contempo un beneficio per l’intera collettività e insegni ai ragazzi l’impegno costante, vero volano della soddisfazione personale”.

“Vogliamo offrire ai nostri ragazzi esperienze di crescita importanti – interviene la coordinatrice per l'Orientamento Tasselli - affinché gli studenti possano acquisire competenze trasversali e di orientamento. Proprio la ex alternanza scuola-lavoro, ora Pcto, prevede percorsi formativi di alternanza utili a orientare gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e sviluppare competenze multiple, così la collaborazione con InArte, realtà estremamente prolifica e ben inserita nel contesto territoriale, può aiutare i ragazzi a mettere a fuoco cosa significhi diventare professionisti nell’ambito artistico di loro scelta”.

“Nell’ultima settimana ad esempio la classe di violoncello della Prof.ssa Tatyana Mukhambet è stata coinvolta nel Progetto Barocco di InArte che prevede un programma condiviso tra allievi e professionisti sulla musica di Bach e Corelli - svela Venturini -. InArte ci ha proposto diverse opportunità di collaborazione, tra cui il gemellaggio tra le orchestre giovanili, la partecipazione a programmi concertistici e il coinvolgimento in progetti sull'opera lirica, l'orchestra jazz, concerti istituzionali e molto altro. In questo modo i ragazzi di entrambe le realtà potranno fare esperienze importanti ed essere incisivi nel territorio”.

Da non dimenticare la rilevante e imprescindibile collaborazione con la sezione di Scenografia del Liceo Canova per la realizzazione di scenografie nei progetti sull'opera lirica promossi da InArte. In virtù di questa collaborazione, lunedì 11 dicembre alle ore 20 nella sede di Accademia InArte ci sarà del Liceo Canova e ospiterà alcuni docenti e studenti per presentare il percorso didattico del Liceo alle famiglie cha hanno figli in procinto di scegliere la scuola superiore. La sede di Accademia InArte è in Via Gorizia 210 (sopra alla Clinica Veterinaria San Benedetto) a Forlì. L’entrata alla presentazione è libera e non occorre prenotare. Per informazioni: 347 3906847.