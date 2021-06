Alcol, guida col telefonino e piedi pesanti sull'acceleratore: bruciati nel weekend 119 punti patente

È di tre patenti ritirate e 119 punti sottratti il bilancio dell’attività effettuata lo scorso fine settimana dalla Polizia Stradale di Forlì, che ha monitorato le principali arterie stradali e autostradali della Provincia interessate dai primi spostamenti da e verso i luoghi di vacanza. Sono stati effettuati quindici interventi di soccorso, la gran parte dovuti ad avarie meccaniche. I controlli hanno portato a pizzicare, tra l’altro, nove persone alla guida senza le cinture allacciate e quattro mentre usavano il telefono cellulare.

Venerdì notte, in particolare, un riminese di 22 anni è stato denunciato dalla Sottosezione di Forlì per guida in stato di ebrezza. Gli agenti stavano passando al setaccio i veicoli in uscita dalla A/14 a Rimini Sud quando la loro attenzione è stata attirata da una Fiat 500 dall’andamento incerto. Quando è sceso dal veicolo, dall’alito alcolico e dagli occhi lucidi hanno capito subito che il conducente aveva bevuto troppo: infatti l’etilometro gli ha trovato un tasso alcolemico di 1,49 grammi per litro,quasi il triplo del consentito. Per l’uomo, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente.

Il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droga continuerà per tutta la settimana. Da mercoledì e fino al 22 giugno, infatti, scatta l’operazione europea “Alcohol & Drugs”, l’iniziativa di sensibilizzazione organizzata da Roadpol – European Roads Policing Network. Su tutte le strade e autostrade del Paese, le pattuglie saranno impegnate in controlli a tappeto allo scopo di individuare automobilisti e motociclisti indisciplinati e di prevenire incidenti dovuti all’abuso di alcol e stupefacenti.

Domenica la Polizia stradale sarà impegnata in una vera e propria maratona di controlli che si svolgeranno nell’arco delle 24 ore. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021 – 2030 con l’obiettivo di dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel Mondo.