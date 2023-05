All'istituto tecnico aeronautico "Baracca" un open night per presentare il corso serale

Martedì alle ore 18,30 nella sede dell’Istituto Aeronautico di Forlì, in via Montaspro 94, è organizzato l’Open Night per le persone e le aziende interessate a ricevere informazioni sui corsi serali di "Logistica e Trasporti” e di “Costruzioni aeronautiche" per il quinto anno. Il corso rappresenta un'occasione per ottenere il diploma. L’invito è rivolto a giovani maggiorenni e ad adulti. Vengono riconosciuti i crediti formali, non formali ed informali (gli studi compiuti, anche se non terminati, le esperienze lavorative maturate ed i corsi di formazione anche effettuati presso enti privati).

Il corso di Logistica consente di costituire le basi culturali di tutti i profili professionali operanti nelle diverse fasi dei processi produttivi nella logistica integrata di impresa. Molte piccole aziende, oggi, richiedono figure in possesso di competenze professionali tali da consentire la gestione e il coordinamento delle diverse attività che compongono l’area della logistica integrata. Consente, inoltre, l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed ai corsi Ifts ed Its di settore.

Il corso di Costruzioni offre una preparazione nel campo delle costruzioni del mezzo aeronautico; l’accesso a tutte le facoltà universitarie, alle scuole di formazione superiore ed ai corsi Ifts “Tecnico manutentore aeronautico”; la possibilità di trovare un lavoro nei settori dell'industria aeronautica, dei servizi aeroportuali e nelle imprese che si occupano del controllo e della manutenzione degli aeromobili.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al giovedì in presenza dalle 18 alle 22:10 ed il venerdì a distanza (on line) dalle 18 alle 21:20. Per eventuali ulteriori informazioni, si indicano di seguito i recapiti utili: Segreteria didattica: m.ridolfo@itaerfo.it - tel 0543/787911 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) Docente referente del corso serale è Vincenzina Castronuovo (contatto mail v.castronuovo@itaerfo.it).