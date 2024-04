"All’ombra dei cipressi", una prima da tutto esaurito per il ciclo di visite guidate al cimitero monumentale

“All’ombra dei cipressi”, il programma di visite guidate gratuite al Cimitero Monumentale di Forlì organizzate dall’Assessorato alla Cultura, ha già raggiunto il “tutto esaurito” per i tre appuntamenti primaverili previsti da calendario. La prima visita, organizzata nella giornata di domenica scorsa e dedicata ai personaggi illustri del Risorgimento forlivese ha registrato il “sold out”. I visitatori condotti nel percorso culturale dalla guida Chiara Macherozzi di ConfGuide Forlì-Cesena, si sono soffermati su alcuni dei personaggi più significativi di questo importante periodo storico: da Piero Maroncelli ad Alessandro Fortis, da Antonio Fratti ad Achille Cantoni, da Aurelio e Giorgina Saffi fino a toccare la Prima Guerra Mondiale con la figura di Fulcieri Paulucci de Calboli.

La visita ha ottenuto un grande apprezzamento da parte dei forlivesi e, pertanto, per far fronte a tutte le richieste pervenute, l’assessore alla Cultura Valerio Melandri ha deciso di organizzare ulteriori gruppi di visita. Spiega infatti Melandri: “Il grande riscontro ottenuto dalla nostra proposta di raccontare tramite guide esperte le storie presenti nel Cimitero Monumentale di Forlì e far apprezzare le opere di famosi scultori qui conservate ci ha spinto ad attivarci per permettere a tutti gli interessati di poter effettivamente partecipare all’iniziativa.”

I prossimi appuntamenti del progetto “All’ombra dei cipressi”, curato dall’Unità Musei del Servizio Cultura con il supporto dell’Unità Servizi Cimiteriali del Comune di Forlì e con il contributo della Regione Emilia-Romagna sono domenica 5 maggio (“Tombe d’autore: monumenti e sculture di Artisti celebri”) e domenica 2 giugno (“I Grandi Donatori: la generosità dei forlivesi a favore dell’arte”). La partecipazione alle visite è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni e informazioni: telefono 0543 712627; mail: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it.; www.scopriforli.it