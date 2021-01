Alla casa di riposo Drudi nuova raffica di positivi: si amplia il reparto Covid

La casa di riposo Drudi di Meldola, già divisa in tre parti per la presenza di un focolaio attivo di Coronavirus, ha visto, in accordo con l'Ausl ampliare il reparto Covid

La casa di riposo Drudi di Meldola, già divisa in tre parti per la presenza di un focolaio attivo di Coronavirus, ha visto, in accordo con l'Ausl ampliare il reparto Covid che si aggiunge al reparto dei quarantenati ed a quello dove ci sono solo ospiti negativi. Lo fa sapere il sindaco Cavallucci. "Negli ultimi due giorni alla Casa di Riposo Drudi, che accoglie complessivamente circa 120 ospiti, sono stati effettuati tamponi di screening dai quali sono emersi 35 nuovi casi di positività al Covid (31 ospiti e 4 operatori) in parte provenienti dal reparto dei quarantenati (coloro che avevano avuto contatti con positivi) ed in parte da reparti senza positivi. Tutti i parenti degli ospiti positivi sono stati avvisati", spiega il primo cittadino.

"A seguito di queste informazioni l’Amministrazione ha convocato per giovedì una riunione con i massimi vertici di Ausl ed il gestore, Coop. Ancora, per approfondire e capire la situazione legata al contagio all'interno della struttura. Negli ultimi giorni abbiamo anche avuto la perdita di due ospiti della Drudi, che a seguito dell’aggravamento del quadro clinico erano stati trasferiti in ospedale dove sono deceduti. Alle famiglie ed ai loro cari porgo il mio più sentito cordoglio, condividendo il loro dolore in questo momento di grande difficoltà", conclude il sindaco.