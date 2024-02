La Bidentina si allargherà anche a Castagnolo: aggiudicati i lavori, investimento da oltre mezzo milione di euro

Sarà la ditta "Fratelli Ferrari" a svolgere i lavori di allargamento della Bidentina a Castagnolo, nel comune di Civitella di Romagna. L'importo complessivo dei lavori sarà di oltre 500mila euro (per la precisione 501.620 euro, Iva esclusa). Si attende ora la stipula del contratto e la consegna dei lavori, dopodichè l'azienda avrà a disposizione 180 giorni di tempo per concludere i lavori.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Si tratta di lavori attesi da anni e l’aggiudicazione della gara è un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di questo importante intervento di allargamento della carreggiata - commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese -. La Bidentina è una strada fondamentale di collegamento per i cittadini dei comuni che insistono sulla Provinciale 4, molto frequentata da turisti e da traffico pesante legato agli stabilimenti produttivi, per questo è necessario intervenire nel tratto di Castagnolo con l’allargamento della carreggiata e la messa in sicurezza della provinciale. Dopo molti anni di interventi di "sola" manutenzione, questo intervento è il primo che porterà un miglioramento alla percorribilità della Provinciale 4 "Del Bidente" e sarà seguito, nei prossimi anni, da altri per i quali sono stati assegnati significativi finanziamenti alla Provincia di Forlì-Cesena".

I lavori

L’obiettivo dell’intervento, in continuità con l’allargamento della carreggiata stradale a Tombina, è l’ammodernamento del tratto dall'innesto con la strada comunale di Castagnolo e l'inizio del ponte sul Fosso delle Vigne, poco prima dell'intersezione con la via F. Parri. Il tratto di strada posto ad ovest dell'innesto per Castagnolo, attualmente della larghezza di circa 6,50 metri verrà ampliato a 9,50 metri per un tratto di circa 220 metri ed avverrà prevalentemente verso valle in modo da potersi raccordare con il ponte esistente.

Il progetto prevede anche la messa in sicurezza dell’incrocio con la strada comunale Castagnolo per con il totale rifacimento dello svincolo che consenta l’immissione alla strada provinciale con pendenze e visibilità accettabili. Sarà realizzata una bretella che si andrà a raccordare con l’attuale tracciato della strada comunale per Castagnolo e si immetterà sulla strada provinciale con un incrocio canalizzato in piano, migliorando notevolmente la sicurezza dell’intersezione rispetto all’attuale situazione.

Per consentire l’adeguamento del tratto stradale sarà inoltre prolungato sul lato a monte il tombino sul Rio Genizzo con uno scatolare in calcestruzzo armato di sezione 1,75x2,25 metri. Verranno realizzate tutte le opere necessarie per la corretta regimazione delle acque meteoriche che manterranno i recapiti attuali utilizzando i tombini esistenti. Saranno installate le barriere di sicurezza necessarie.