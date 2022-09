Alle Feste del 800 si è ricreato il “Caffè Michelangiolo”, ritrovo dei pittori Macchiaioli

Alle Feste del 800 è stato ricreato il “Caffè Michelangiolo”, ritrovo dei pittori Macchiaioli. "A cura dell’associazione Ics Fectori Art e con la collaborazione del proprietario dello stabile e degli organizzatori delle Feste del 800 abbiamo allestito una sede all’interno dell’evento per rendere omaggio al luogo nel quale i pittori Macchiaioli si trovavano a Firenze come centro culturale dell’epoca", spiega Idilio Galeotti, presidente di Ics Fectori Art.

"E’ stato un lavoro impegnativo e non semplice da realizzare - dice Galeotti -, ma con l’aiuto di diverse persone, in primis di Rossi Afredo e della sua consorte Marta che ci hanno messo a disposizione il luogo e ci hanno aiutato alla realizzazione, ma anche della curatrice delle Feste Sabrina Samorì e di Luigi Tomba responsabile del Mercatino dell’usato che ci fornito dei mobili e camion per il trasporto".

"Abbiamo voluto rendere omaggio al nostro concittadino Silvestro Lega - continua Galeotti - in quanto significativo esponente della corrente dei Macchiiaioli e nato a Modigliana e a questo proposito chi entrerà nel Caffè potrà respirare quelle atmosfere bohémien, caratteristico degli Impressionisti francesi, come dei Macchiaioli italiani. Luogo tra l’altro importante in quanto è proprio questo luogo che nacque questa importante corrente pittorica dei Macchiaioli".