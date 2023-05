I fiumi scendono sotto la soglia d'allarme, resta comunque l'allerta. E incombono nuove piogge

Continua a splendere il sole sulla Romagna, ma nei prossimi giorni incombe una nuova fase di maltempo. Non una buona notizia per i territori alle prese con i danni causati dalle piogge battenti dei giorni scorsi. Per la giornata di sabato si prevedono locali e sporadici rovesci pomeridiani in Appennino, ad evoluzione diurna. Nel frattempo i fiumi stanno rientrando al di sotto delle soglie d'allerta. La Protezione Civile prevede "il progressivo rientro al di sotto delle soglie 1 dei livelli idrometrici lungo tutti i tratti arginati dei corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene. Il codice giallo nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili del settore collinare centro orientale a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti".

Quanto alle previsioni meteo, il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede instabilità per la nuova settimana in arrivo. Nel dettaglio "la presenza di correnti atlantiche umide e instabili interesseranno la nostra regione, apportando condizioni di tempo generalmente perturbato per l'intero periodo con precipitazioni che risulteranno diffuse all'intero territorio regionale con tendenza a miglioramento a termine periodo. Temperature inizialmente stazionarie poi in calo".