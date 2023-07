Incubo maltempo, nuova allerta meteo: "Previsti forti temporali e venti di burrasca"

L'incubo maltempo non è ancora finito. Dopo la tempesta di vento che si è abbattuta sulla Romagna alle prime luci dell'alba di martedì, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per temporali e vento valevole per la giornata di mercoledì. "Sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura, fascia costiera e rilievi orientali - si legge nell'avviso -. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia costiera".

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede infatti "rovesci e temporali sparsi ancora nelle ore serali e notturne, in intensificazione sulle aree di pianura in prossimità dell'asta del Po". Nella mattinata di mercoledì insisterà nuvolosità variabile al mattino, localmente più compatta sui rilievi orientali e associata a brevi e residui piovaschi, con tendenza ad ampie schiarite. Le temperature sono previste in diminuzione, con le massime comprese tra i 26 gradi sulla costa e i 31 gradi sulle aree di pianura. Giovedì si annuncia soleggiato, con temperature in aumento, tra 28 e 33°C.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "permangono condizioni di tempo prevalentemente stabili, ma saranno possibili deboli occasionali piovaschi sulle aree dei rilievi". Successivamente "il probabile transito di una perturbazione in quota potrà favorire lo sviluppo di fenomeni temporaleschi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo".