Allerta "rossa", martedì scuole chiuse anche a Modigliana. Previste altre evacuazioni

"A seguito dell'allerta meteo prevista per martedì ed in considerazione della grave situazione sulla viabilità provinciale, comunale e nelle strade consortili, si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti per non aggravare la criticità sulla viabilità comunale, già compromessa dagli eventi dei giorni scorsi". E' l'appello del sindaco di Modigliana, Jader Dardi, comunicando inoltre che martedì saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, adottando lo stesso provvedimento assunto a Forlì e dai Comuni dell’Unione della Romagna Faentina.

SPECIALE MALTEMPO - La diretta

Nel frattempo, prosegue il primo cittadino, "stanno proseguendo i lavori di intervento per il ripristino della viabilità nelle aree di frana, con l’obbiettivo di creare condizioni di sicurezza per l’accesso dei mezzi di soccorso. Sulle strade provinciali che sono state oggetto di frana nel territorio del Comune di Modigliana, persiste una Ordinanza di divieto di transito, via Trebbio, via San Savino, via Casale, via Ibola con accesso consentito solo ai i mezzi di soccorso. Identica ordinanza per le vie comunali, via della Costa, via Lago, via dei Frati, interessate dai fronti di frana. La massiccia presenza d’acqua ha reso il terreno molto instabile, con dilavamenti e cedimenti delle pertinenze stradali; rinnoviamo pertanto l’invito a muoversi con cautela".

Quanto alle persone evacuate, "sono 72. Si stanno predisponendo ordinanze di evacuazione per altri nuclei che si trovano in aree sulle quali persistono zone di frana che possono aggravarsi o in condizioni di isolamento previste a seguito dell'allerta meteo diramata. A seguito delle condizioni di isolamento di porzioni del territorio comunale, si invitano i proprietari di animali presenti in queste porzioni del territorio, a garantire entro le 20 di lunedì una autonomia alimentare per almeno 48 ore. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, seguiranno aggiornamenti".