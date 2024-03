Alloggi comunali Acer a soldati dell'esercito, la soddisfazione del sindacato Itamil Esercito

Il presidente Pasquale Tartaglione e il vicepresidente Patrizio Iosca del sindacato "Itamil Esercito" accolgono "con grande entusiasmo" la decisione dell'amministrazione comunale di assegnare sei alloggi Acer a militari. "Ringraziamo il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Daniele Mezzacapo per aver accolto la nostra proposta presentata durante l'incontro di settembre - esordiscono Tartaglione e Iosca -. Siamo entusiasti e soddisfatti di questo importante risultato su cui siamo fiduciosi ci sarà un aumento del numero degli immobili resi disponibili ed esprimiamo il nostro compiacimento per la fruttuosa collaborazione con il Comune di Forlì. Il prossimo obiettivo su cui stiamo già lavorando in sinergia col Comune è quello di rendere il trasporto pubblico locale gratuito per tutti i militari".

"Siamo lieti inoltre di annunciare che stiamo già lavorando a due importanti progetti che partiranno nei prossimi mesi - prosegue Tartaglione -. Si tratta, di un convegno tematico sul diritto militare tenuto dall'avvocato Massimo Taffuri, patrocinante in Cassazione, esperto in diritto militare, aperto a tutti gli appartenenti delle forze armate, e civili che vogliono approfondire e conoscere un mondo così complesso come quello del diritto militare. L'altro progetto moto importante a cui stiamo lavorando in collaborazione con l'associazione sportiva Arena Combat è un corso di difesa personale aperto a tutti gli appartenenti alle forze armate e forze dell'ordine. Il nostro Sindacato è anche fiero ed orgoglioso di aver stipulato una polizza sullo scudo legale con la business card a favore di tutti i tesserati a copertura totale e gratuita di tutte le spese legali in ambito civilistico, e militare".