Alluvione a Castrocaro, con l'aiuto dei gemelli di Prachatice la scuola dell'infanzia torna alla normalità

Sabato la delegazione di Prachatice, città boema gemellata da ormai vent'anni con Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha iniziato la visita ufficiale alla località romagnola. Il gruppo di sette persone è composto dal sndaco Jan Bauer, dal Vicesindaco Mgr. Jan Kotrba e da altri rappresentanti dell'amministrazione e dell'imprenditoria Ceca. Per l'occasione è stata apposta una targa di ringraziamento presso le Scuole dell'Infanzia: qui infatti i danni dell'alluvione sono stati riparati tempestivamente grazie alla generosa donazione di 10mila euro elargita dalla città gemellata subito dopo il cataclisma.

Il sindaco Francesco Billi ha salutato l'omologo boemo con queste parole: "Tutti i locali della scuola dell'infanzia danneggiati dall'alluvione sono stati riparati in tempo per il nuovo anno grazie a una lunga e sincera amicizia: quella fra la nostra comunità e la comunità di Prachatice. Il Sindaco Jan Bauer si è interessato concretamente alla nostra situazione non appena saputo di ciò che stava accadendo in Romagna: a lui e ai suoi concittadini esprimo la massima gratitudine da parte mia e dell'amministrazione". Le relazioni fra i due Municipi sono cresciute nel tempo attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rievocazione storica, in particolare attraverso il Gruppo Sbandieratori e Musici di Terra del Sole, tant'è che nella giornata di domenica sarà proprio il sindaco di Prachatice a ricoprire il ruolo del Commissario Granducale per aprire la disfida fra i balestrieri delle due borgate.

"Auspico che la relazione fra i nostri Comuni cresca ancora - ha continuato il primo cittadino - e la visita della delegazione è servita anche per iniziare a ragionare su nuove opportunità di collaborazione". Durante il ricevimento in Municipio, infatti, l'intervento del preside Antonio Citro ha auspicato l'approfondimento di una progettualità europea che coinvolga le scuole e si è parlato di rafforzare il collegamento fra i rispettivi eventi, pensando anche alla promozione dei prodotti locali. Ha concluso il sindaco Jan Bauer: "Siamo felici di aver dato una piccola mano dopo l'alluvione e ringraziamo per l'ospitalità. Torno volentieri nel vostro splendido Comune dopo quindici anni per portare a voi tutti il saluto e l'incoraggiamento da parte della Città di Prachatice certo della solidità dei nostri rapporti e delle interessanti reciproche prospettive di questo gemellaggio."