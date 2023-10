Alluvione, continuano i lavori lungo il canale di Ravaldino: "Impegno su più fronti finalizzato alla sicurezza dei cittadini"

Procedono nei quartieri alluvionati di Forlì i lavori di ripristino dei fiumi, delle frane a ridosso dei canali e di spurgo delle tombinature. "Dopo essere intervenuti, i primi di giugno, sulla messa in sicurezza delle frane sulle rive del canale di Ravaldino, nella zona di Grisignano, e sugli spurghi di tombinature dei ponticelli pubblici e privati nel quartiere San Benedetto, stiamo procedendo con la pulizia dell’alveo del canale, con il drenaggio dei fanghi e la ricostruzione della sezione", aggiorna il sindaco Gian Luca Zattini. Il primo cittadino parla di "lavori significativi e complessi per via della logistica dei lavori, che richiedono maggiore attenzione poiché svolti in strada, e per la difficoltà nel reperire imprese e squadre di lavoro disponibili. Continuiamo a lavorare su più fronti per proteggere il nostro ambiente naturale e garantire la sicurezza dei nostri cittadini".

Con l'avvicinarsi dell'inverno continua la corsa contro il tempo. Il Comune di Forlì ha più volte ribadito nelle scorse settimane che le fognature sono state pulite, anche più volte in certi casi, come confermato da video-ispezioni, con ingenti costi. Per il solo Comune di Forlì ammontano a più di 4 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 7 milioni di euro spesi in urgenza da Alea per le rimozione dei rifiuti alluvionati, mentre Hera ha stimato, solo per il Comune di Forlì, 1,5 milioni di euro spesi per i soli autospurghi, senza considerare i ripristini delle reti, che sono state parecchie centinaia. Per quanto riguarda i fossi delle zone alluvionate, quindi nei quartieri San Benedetto, Villanova, Villafranca, Branzolino, San Martino in Villafranca e anche Borgo Sisa, Carpinello, Pieve Quinta e Casemurate, la società che opera in appalto per il Comune, Dedalo, ha risagomato e pulito circa 140 km di fossi