Alluvione in Toscana, aiuti anche dal Forlivese: la Protezione Civile di Meldola a supporto di Vaiano

Nella giornata di domenica una delegazione della Protezione Civile di Meldola è stata impegnata a supporto della popolazione del Comune di Vaiano in Provincia di Prato colpito dall'alluvione che ha colpito la Toscana. Il sindaco Roberto Cavallucci ha accompagnato la delegazione della Protezione Civile ringraziando tutti i volontari "per questo bellissimo gesto di solidarietà a supporto di Vaiano e per il costante impegno". Al Comune toscano sono stati donati stivali di gomma, tute, badili, secchi, guanti, materiali per l'igiene personale e delle abitazioni e sono stati prestati un gruppo elettrogeno ed due idropulitrici.

Grande accoglienza è stata riservata ai volontari meldolesi da parte del sindaco di Vaiano Primo Bosi, della Polizia Locale, della Protezione Civile Intercomunale e dell'Associazione Aiuti dalla Vallata. Il primo cittadino, insieme al Presidente della Protezione Civile Gabriele Buono e a Gildo Bartolini, ha visitato i luoghi colpiti dall'alluvione, che ha interessato residenze ed imprese, ed avuto l'occasione di pranzare alla mensa allestita in urgenza per tutti i volontari e le persone bisognose.

Da Cavallucci "un enorme ringraziamento a tutta la Protezione Civile di Meldola che continua a dimostrare con il proprio impegno grande spirito di solidarietà ed attenzione non solo per il nostro territorio ma per tutti coloro che si trovano in difficoltà. Un grande abbraccio simbolico a tutta la Regione Toscana colpita da questa calamità con un messaggio di speranza e l'augurio di tornare alla normalità il prima possibile".