Alluvione, l'evento gastronomico per aiutare chi ha subìto danni: 3600 euro raccolti dalla seconda serata di "Spalata"

La seconda serata di "Spalata!" al ristorante "Al Vecchio Convento" di Portico di Romagna ha consentito di raccogliere grazie alla buona partecipazione 3.600 euro. L'associazione "Verde Olmo" che ha incassato le quote della serata verserà il ricavato, tolte le spese per il vino che saranno esse stesse un contributo alla cantina Ballardini di Forlì che ha subìto gravi danni nello stabilimento, alla trattoria di Montepaolo chiusa da maggio per gli effetti delle frane, e con l'altra parte acquisterà dal Comune blocchetti di buoni pasto per aiutare le famiglie in difficoltà del paese e allo stesso tempo sostenere la piccola mensa interna della scuola elementare.

La seconda tappa di "Serata Spalata!" ha voluto raccontare la montagna romagnola, le ferite delle frane, ancora visibili lungo la vallata e nella corona delle colline intorno al paese, ma è stata anche l'occasione per conoscere meglio un luogo bellissimo della Romagna interna, fra vicoli medievali, ponti secolari, orti sul fiume, minuscoli “vulcani”, passeggiate in tartufaia, corsi di pasta fresca della tradizione, angoli suggestivi e incontrare le persone splendide che tengono viva con la loro tenacia e il loro sapere la montagna, abitandola.

Tutto il lavoro di organizzazione e realizzazione della giornata, i materiali per l'allestimento, gli artisti per l'intrattenimento, e i prodotti utilizzati dagli chef sono stati donati da professionisti e aziende partner. Ai fuochi e fornelli hanno lavorato Matteo Cameli (Al Vecchio Convento), Riccardo Agostini (Il Piastrino), Pier Giorgio Parini, Giorgio Rattini (Santabago e Osteria da Oreste), Edi Dottori, Davide Fiorentini (Pizzeria 'O fiore mio) e Filippo Baroni (Ristorante Mater). Alla mescita "Birra Amarcord". Per i prodotti e l'allestimento hanno donato Clai e Zuarina per carni, salumi e prosciutto, "Azienda Agricola Fratelli Frontali" per l'Olio Extra Vergine di oliva, Acqua Dolomia, Birra Amarcord, Caffè Pascucci, torrefazione di Monte Cerignone, "Caseificio Pascoli" per i formaggi, "Mancini Pastificio agricolo" per la pasta, "Il giardino delle luppole" per germogli e trasformati dal luppolo, "Azienda Agricola Mezza Cà" per la ricotta e il miele, "Verde Olmo" per il pane e le verdure, "Spirito contadino" per le verdure e Pro loco Portico di Romagna

L'attrice Erica Maiardi in arte Uvetta che ha presentato in anteprima lo spettacolo “Vino Ridens". Si è esibito il musicista Jacopo Raggi. Per la visita in tartufaia e la passeggiata in paese Matteo Cameli Bruno Gurioli e la Pro loco di Portico di Romagna. Per la scuola di cucina Erica Liverani e le sfogline Elia Romualdi e Cristina Cappelli. Organizzazione grafica, allestimento e foto

Katia Piazzi, Giulia Minardi, Laura Giorgi, Greta Sartarelli e Mauro Monti La “serata Spalata!” tornerà per il terzo e ultimo appuntamento del 2023 il 12 novembre a Bologna allo Spazio Battirame.