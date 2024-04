Alluvione, la ricostruzione delle strade provinciali: la Provincia presenta i cantieri a Modigliana e Santa Sofia

Approvati i progetti dei lavori strutturali sulle strade provinciali strategiche, prima dell’avvio dei cantieri, la Provincia presenta i cantieri giovedì prossimo nei comuni di Modigliana e Santa Sofia. Alle 16 a Modigliana, nella sala del Consiglio Comunale, il sindaco e consigliere provinciale Jader Dardi insieme a Daniele Valbonesi sindaco di Santa Sofia e consigliere delegato alla viabilità forlivese e ai tecnici provinciali presenteranno i cantieri che nelle prossime settimane partiranno sulla Provinciale 20 e sulla Provinciale 21. Gli interventi strutturali, finanziati dall’ordinanza commissariale n. 13, andranno a ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza le strade in località Rupe Pappona dal chilometro 2+950 al Km e in località Monte Trebbio dal chilometro 4+000 al chilometro 4+150 per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Sulla Provinciale 20 i lavori saranno realizzati dalla ditta Ambrogetti srl di Verghereto, sulla Sp21 interverrà la Montana Valle del Lamone, soc. cooperativa di Brisighella.

Alle ore 20,30 a Santa Sofia, presso il Centro culturale “S.Pertini” il sindaco e consigliere provinciale Daniele Valbonesi insieme alla sindaca di Galeata Francesca Pondini e ai tecnici provinciali presenteranno i cantieri che partiranno nelle prossime settimane sulla Provinciale 4 del Bidente a Pianetto al chilometro 55+400 e sulla SP26 del Carnaio in località Fonte Paolina al chilometro 9+500. Gli interventi, anch’essi finanziati dalla struttura commissariale, andranno a mettere in sicurezza i tratti stradali colpiti dall’alluvione di maggio, migliorando la viabilità per un importo complessivo di 4 milioni di euro. Sulla SP4 i lavori verranno realizzati dalla ditta Coromano di Bertinoro, per la SP26 l’operatore economico verrà individuato nei prossimi giorni.

“Nelle prossime settimane partirà il cantiere sulla SP20 nel tratto della Riva della Pappona - dichiara Jader Dardi sindaco di Modigliana e consigliere provinciale -- È l’intervento prioritario su cui intervenire per mettere in sicurezza i collegamenti da e verso Modigliana, un cantiere che ci accompagnerà per oltre un anno vista la complessità dell’intervento. E’ indispensabile ricostruire la viabilità, mettere in sicurezza i collegamenti per affrontare poi, anche in relazione col Comune di Faenza e la Provincia di Ravenna, la problematica di accesso alla vallata del Tramazzo nell’attraversamento del Ponte Rosso che rappresenta la porta di accesso verso l’abitato di Modigliana".

“Abbiamo organizzato questi due incontri pubblici per raccontare i cantieri che partiranno sulle strade provinciali forlivesi nelle prossime settimane, perchè i cittadini conoscano i cantieri e la complessità dei lavori di messa in sicurezza che verranno realizzati - commenta Daniele Valbonesi sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese -. I lavori sulla Provinciale 4 e Provinciale 26 non sono risolutivi, ma importanti e molto attesi, che ci accompagneranno per nove mesi.”