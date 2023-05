Alluvione, previsti "massicci interventi" nel weekend. L'appello: "Iscriversi al sito 'Volontarisos'"

Continueranno anche nel fine settimana le attività di rimozione dei materiali alluvionati e il ripristino del sistema fognario. All'opera ci sono numerose squadre del Servizio Nazionale di Protezione Civile dotate di mezzi pesanti. "Per i prossimi giorni, e in particolare nel fine settimana, gli esperti della Protezione civile hanno programmato massicci interventi con grandi mezzi in singole aree - spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. In queste zone, individuate di volta in volta col progredire dei lavori, sarà consentito l’accesso solo al personale autorizzato. Ciò per ragioni di sicurezza dei cittadini e degli operatori, e anche per massimizzare l’efficienza dei mezzi pesanti".

Da qui l'invito di Mezzacapo a tutti i volontari ad iscriversi sul sito www.volontarisos.it "al fine di poter coordinare al meglio gli aiuti.

Nel caso di raggiungimento della quota prevista per ogni singola Zona è opportuno non presentarsi in loco in modo da facilitare il lavoro dei mezzi pesanti. La situazione è in continua evoluzione". Come aderire? Occorre collegarsi sul sito https://www.volontarisos.it, registrarsi inserendo i dati anagrafici (il codice fiscale serve ai fini assicurativi) e scegliere una password. Dopodichè va scelto il Comune di riferimento, ovvero Forlì; e indicare il turno al quale iscriversi e cliccae sul bottone "+" dove c'è "posto disponibile": qui si troveranno appuntamenti suddivisi per giorni di intervento, fasce orarie e luoghi di ritrovo. Dopo essersi iscritti al turno, la presenza è automaticamente confermata (sarà indicato un indirizzo vicino al bottone). Occorre portare guanti, abbigliamento idoneo, stivali o scarpe adeguate, badili, spazzoloni spingiaacqua o attrezzatura idonea.