Le società della ginnastica puliscono la palestra di via Isonzo: "Danni per 500mila euro". Aperta la raccolta fondi

L'alluvione che si è abbattuta violentemente su Forlì e sulla Romagna in questi giorni di maggio 2023 purtroppo non ha colpito solo le abitazioni della popolazione, ma anche gli edifici dedicati ai servizi, i negozi e le palestre. La palestra G. Mercuriali, che si trova in via Isonzo 54, Forlì, ovvero una delle zone maggiormente flagellate dall'esondazione del fiume, ha visto l'acqua invadere i suoi locali e il fango impregnare qualunque cosa, causando danni ingentissimi ad attrezzature ginniche e non solo.

Non appena il pericolo è passato, gli spalatori - i “chi burdel de paciug” - facenti parti delle associazioni che frequentano la palestra e volontari provenienti da tutta Italia si sono rimboccati le maniche per rendere di nuovo la palestra agibile, o perlomeno riconoscibile. "Vogliamo quindi, innanzitutto, ringraziare tutti i volontari che in questi giorni si stanno dando da fare per ripristinare i locali della palestra, tutti gli amici delle società che fino all'altro giorno stavano allenando i propri ginnasti e ginnaste in vista degli imminenti campionati, e oggi spalano gomito a gomito", scrivono le società del territorio Polisportiva Cava ginnastica, Gymnica 96, Forti e Liberi e Polisportiva Edera.

"Ad ogni badilata di fango la consapevolezza dei danni subiti aumenta e stime ottimistiche vedono un ammontare di circa 500.000 euro, cifra destinata probabilmente a salire man mano che si riuscirà a fare chiarezza sulle attrezzature recuperabili e quelle irrimediabilmente danneggiate: si parla, oltre che della messa in sicurezza di tutti gli impianti, di travi, tavolati, pedane, materassi e tanto altro, materiale indispensabile per l’allenamento delle squadre che si allenano in questa palestra, rendendo orgogliosa la nostra Forlì", prosegue la nota delle società.

Per questo è stata attivata una raccolta fondi dove ognuno potrà offrire il proprio contributo per fare ritornare la palestra G. Mercuriali di via Isonzo agibile e fruibile, e finalmente consentire alle centinaia di ginnasti e ginnaste che la frequentano di tornare ad allenarsi con il sorriso sul viso. Per sostenere l’iniziativa è possibile effettuare un bonifico intestato a ASD Ginnastica Forlì all’IBAN: IT64 Q030 6909 6061 0000 0196 378 con causale “ricostruzione per alluvione”.