Alluvione, Ugl Romagna: “Fiducia nel generale Figliuolo. Al più presto la messa in sicurezza del territorio"

Il direttivo Ugl Romagna, riunitosi venerdì 30 giugno per la prima volta dopo il congresso che ha deliberato i nuovi organismi, esprime il proprio apprezzamento per la nomina del generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo a commissario straordinario per l’emergenza post alluvione e la ricostruzione in Emilia Romagna.

“L’alluvione indimenticabile che ha colpito la regione nel maggio scorso, ed in particolare la Romagna, ha causato dolorosi lutti ingiustificabili, danni ingenti e forti disagi, ancora presenti, ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese, ed alle famiglie”.

Il direttivo di Ugl Romagna esprime: “la propria fiducia che il commissario possa svolgere un lavoro proficuo per affrontare le immediate esigenze, per ripristinare in tempi più rapidi la messa in sicurezza del territorio, le condizioni normali di vita e di lavoro, e si costruisca un sistema in grado di prevenire e fronteggiare fenomeni analoghi che potrebbero ripresentarsi in futuro”. L’organizzazione sindacale nel compimento del proprio ruolo sta dando il proprio contributo per il raggiungimento di questi risultati.