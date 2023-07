Alluvione, un aiuto alla scuola “Pio Squadrani” e alla casetta del quartiere del parco della Pace

E’ una iniziativa che unisce solidarietà e riconoscenza quella messa in campo dalla sezione forlivese dell’Associazione Nazionale del Fante per sostenere progetti a favore dei quartieri colpiti dall’alluvione. Grazie alla raccolta di fondi lanciata sulla piattaforma online GoFundMe, il sodalizio intitolato alla memoria del generale “Mario Leonida Politi” ha raggiunto infatti la importante somma di 5 mila euro e, dopo un confronto con soci e Comitati di Quartiere, ha individuato due progetti da sostenere: uno nel quartiere Romiti, l’altro nell’area verde della zona di via Pelacano.



“Oltre ad essere stati impegnati fisicamente nelle ore drammatiche dell’emergenza, abbiamo deciso di continuare a dare una mano proponendo ai nostri iscritti, ai familiari, agli amici e alle altre sezioni italiani una sottoscrizione e il risultato è stato superiore alle migliori aspettative”. Con queste parole, il Presidente Col. Franco Galletti ha illustrato come è nata l’idea. “Alla raccolta di fondi - prosegue - hanno partecipato tante persone e pure sezioni di diverse zone d’Italia, da Roma a Lonate e Spilimbergo; da Marano Vicentino e Tonezza del Cimone a Malo e Monte di Malo; perfino un gruppo di ufficiali impegnati in un corso di formazione allo Stato Maggiore Interforze. Ci teniamo a sottolineare che per i soci della nostra sezione, questa iniziativa vuole anche essere una forma di riconoscenza nei confronti di Forlì da parte dei fanti che hanno svolto, o che svolgono, servizio militare alla caserma “De Gennaro”. Riconoscenza nei confronti di una comunità che ha sempre dimostrato vicinanza e attenzione nei confronti del 66 Reggimento Fanteria”.



Le donazioni sono state formalizzate nel corso di due momenti. Nel primo, Assofante è stata ricevuta nel cortile della Scuola primaria “Pio Squadrani” dalla Vice Dirigente dell’Istituto comprensivo Giorgia Picchi, affiancata da insegnanti e da responsabili dell’Associazione Genitori “Amici della Pio Squadrani” destinataria della donazione. Il progetto, che sarà realizzato in stretta collaborazione con il Comitato di Quartiere dei Romiti coordinato da Stefano Valmori, prevede attività didattiche e materiale pedagogico, il tutto finalizzato a sostenere una ripresa a pieno ritmo e la massima inclusione di scolari duramente segnati dalla calamità. Tappa successiva è stata al “Parco della Pace” nella zona di via Pelacano, presso la Casetta per famiglie, bambini e persone di terza età che, prima dell’alluvione, aveva rilanciato la biblioteca, lo spazio di incontro e l’area esterna con portico. Obiettivo del progetto è il ripristino degli arredi danneggiati, l’acquisizione di libri in sostituzione di quelli alluvionati e la predisposizione di materiale funzionale alla ripresa delle attività. Insieme alla Coordinatrice del Comitato di Quartiere Foro Boario San Benedetto Loretta Poggi, erano presenti diversi volontari e cittadini. Insieme al Presidente Franco Galletti, la delegazione dell’Assofante forlivese era formata dal tesoriere Mario Palermo, Raffaele Acri e Roberto Toscano.