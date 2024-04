Altri tre quintali di generi alimentari donati dal Lions Club Forlì Host alla mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore

Alla mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore sono stati consegnati dal Lions Club Forlì Host altri tre quintali di generi alimentari da utilizzare per proseguire l'attività di preparazione pasti giornalieri per le persone più bisognose che da tempo vengono seguite dalla struttura. Continua in questo modo l'impegno delle socie e dei soci del Forlì Host per una delle attività benefiche più importanti della città, insieme a quella della Caritas diocesana. In base alle decisioni del Consiglio direttivo del Club sono previste ulteriori consegne nel corso dei prossimi mesi, perlomeno fino al termine dell'anno sociale 2023/2024 il prossimo mese di giugno.

L'iniziativa, viene spiegato, "vuole essere anche uno stimolo per altre realtà cittadine affinché contribuiscano a loro volta e nel contempo aprire una riflessione sulle mense dei poveri. Le prime sono nate nel Diciottesimo secolo in Europa e in America, tuttavia la loro presenza è incrementata significativamente all'inizio del Ventesimo secolo a causa della grande depressione. Nel Ventunesimo secolo le mense dei poveri registrano un nuovo incremento dovuto soprattutto alla crisi alimentare mondiale del 2007-2008 e al successivo periodo di grande recessione, che, nella nostra realtà, ha portato negli ultimi tempi alla costituzione di attività similari anche a Cesena e a Cervia, nonché a un incremento di coloro che quotidianamente ne usufruiscono, fra questi molti italiani. Tutto ciò significa che di queste attività non se ne può fare più a meno e che pertanto vanno adeguatamente sostenute".