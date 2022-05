Coronavirus, l'evoluzione settimanale: crollo dei contagi, un solo focolaio nelle Rsa

Continuano a diminuire i contagi al covid-19 in Romagna. Nella settimana dal 16 al 22 maggio si sono registrati 3.541 nuovi casi positivi, 1.390 in meno rispetto alla settimana precedente, su 19.909 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati (17,8%), tutti riconducibili alla variante Omicron BA.2. Nel Forlivese i contagi sono passati da 862 a 519 (-343), nel Cesenate da 903 a 716 (-187), nel Riminese da 1.380 a 969 (-411) e nel Ravennate da 1.786 a 1.337 (-449). In forte calo i decessi, da 22 a 11: 3 nel Forlivese, uno nel Cesenate, cinque nel Riminese e due nel Ravennate.

Si registra un solo focolaio in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie, mentre nel report di mercoledì non è stata comunicata l'evoluzione dei contagi in ambito scolastico. Per quanto riguarda i casi attivi, se ne contano 55 a Bertinoro, 41 a Castrocaro, 10 a Civitella, 8 a Dovadola, 604 a Forlì, 64 a Forlimpopoli, 6 a Galeata, 47 a Meldola, 20 a Modigliana, 38 a Predappio, 5 a Premilcuore, 9 a Rocca San Casciano, 22 a Santa Sofia e 1 a Tredozio.

Ancora in calo il numero di ricoverati da covid-19, da 145 a 110, tra questi solo 1 è ricoverato in terapia intensiva. Sono ancora 27 i dipendenti (22 dell’Ausl, i restanti 5 in convenzione), sospesi perché non vaccinati. Si tratta, precisa l’azienda, dell'1% sul totale (il riferimento è a quanti lavorano nel comprensorio di Forlì). In tutto il distretto dell'Ausl Romagna sono 140 i sospesi tra dipendenti e convenzionati,