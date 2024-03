Anpi, domenica dedicata al tesseramento: nel 2023 355 iscritti, "trend in crescita dal 2016"

L'Anpi di Forlì effettuerà domenica una apertura straordinaria nell'ambito della festa nazionale del tesseramento dell'associazione. La sede di Casa Saffi, in via Albicini 25, sarà operativa dalle 10 alle 12. La sezione forlivese dedicata a Sergio Giammarchi, spiega il presidente Lodovico Zanetti, "conta 355 iscritti nel 2023, con un trend di crescita iniziato nel 2016, propone iniziative culturali, nell'ottica della conoscenza della storia della resistenza, dell'antifascimo, e della difesa dei valori costituzionali". Per l'occasione sarà presente Maurizio Casali, attore e scrittore che leggerà brani dal suo libro, “Mo i tira a te...".