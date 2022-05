Il sogno del volo col mito di "Top Gun - Maverick": docenti e studenti dell'Aeronautico al cinema per l'anteprima del film

Maverick è tornato.Venerdì pomeriggio gli studenti di quarta e quinta dell'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" di Forlì si sono recati all’anteprima del film "Top Gun - Maverick" al multisala Astoria, che ha appositamente messo a disposizione una sala per alunni e professori. Il film è il sequel del ben noto Top Gun del 1986, che ha sempre rappresentato per gli amanti del volo un riferimento, uno stimolo ed un’occasione per sognare attraverso le peripezie aeree del comandante Maverick e dei suoi compagni. "Gli studenti hanno apprezzato la proiezione che servirà come spunto per attività didattiche interdisciplinari - spiegano dal "Baracca" -. Un pomeriggio divertente può dunque diventare un’attività didattica stimolante e gratificante in particolare dopo i due anni passati in didattica mista". Docenti e studenti insieme al cinema: la scuola è anche questo.

Gli studenti al cinema