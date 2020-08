Sfida la crisi e corona il suo sogno aprendo un negozio. L'ex cartoleria si trasforma nella casa del gusto

Una ventata di positività e dolcezza in viale della Libertà. Quella che una volta era la cartoleria di riferimento degli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Forlì si è trasformata nella bottega "Non solo caffè", che sarà gestita dalla campana Matilde Cristarelli, affiancata dal compagno Gennaro. Per Matilde - da oltre trent'anni nella città mercuriale - è il coronamento di un sogno, che porterà avanti continuando nella professione da oss che esercita da circa dodici anni alla casa di riposo "Orsi-Mangelli". "Ho deciso di buttarmi in questa esperienza, dando nuova vita ad uno spazio vuoto - spiega -. Proponiamo vari tipi di caffè, in cialde e capsule, ma anche macchine, vini e confetti". L'apertura è programmata per giovedì (saranno consegnati dei gadget a chi si presenterà in negozio) ed ha assicurato la sua presenza l'assessore Andrea Cintorino, che stapperà una bottiglia da tre litri.

Dietro al banco Matilde si alternerà con la sua dolce metà, Gennaro: "E' disoccupato da oltre un anno e così l'ho assunto, anche perchè ha una bella parlantina e chi verrà troverà un ambiente familiare". L'esercente porta una ventata di sano ottimismo, quella che ci vuole in questo periodo condizionato dalla pandemia da covid-19: "Ho ricevuto tantissima fiducia dai rappresentanti ed anche la zona è ottima per aprire un'attività. Inoltre l'affitto non è così dispendioso, essendo uno spazio di proprietà dell'Acer. Ci voglio provare". Un ottimismo che Matilde ha trovato durante il lockdown: "Commerciavo già in precedenza caffè e, avendo la partita Iva, potevo procedere nelle consegne a domicilio. Ho conosciuto tante persone, anche tramite i social, che spero vengano a trovarmi in negozio".