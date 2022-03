Inchiesta sull'appalto dell'esperto del verde pubblico, tre condanne tra cui l'ex vicesindaco Veronica Zanetti

L'ex vicesindaco Veronica Zanetti è stata condannata in primo grado, in tribunale a Forlì, a sei mesi (pena sospesa) per turbativa d'asta, che è il reato che si configura quando vi è un'intromissione per manipolare le procedure di un bando pubblico. La gara in questione, per un importo di circa 28mila euro, è quella che doveva definire un esperto esterno al Comune a cui affidare la redazione del Piano del Verde.

Il caso nacque da un esposto del consigliere comunale Mario Peruzzini, capogruppo di 'Noi con Drei', che consegnò alla Procura un carteggio di e-mail in cui in sostanza si definivano i criteri del bando sulle professionalità di uno specifico partecipante. Il giudice Ilaria Rosati ha accolto la richiesta del pm Laura Brunelli di condanna dell'ex vicesindaco dell'allora sindaco Davide Drei, e dell'ex direttore generale Vittorio Severi e dell'agronomo vincitore del bando Giovanni Morelli (anche loro condannati a sei mesi pena sospesa).

Dopo l'esposto il sindaco Davide Drei tolse la delega al Verde a Zanetti. L'ex esponente del Pd uscì del tutto dalla giunta nel corso di un burrascoso rimpasto. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Carlo Nannini, Antonio Baldacci, Achille Macrelli e Andrea Marzola. E' probabile che ci sarà ricorso in Appello da parte dei condannati.