Lavori in corso in zona Ravaldino, importanti modifiche alla viabilità: strada chiusa al traffico

Con i lavori di riqualificazione della zona compresa tra via della Rocca e via Bonzanino per la realizzazione di una nuova pista ciclabile e nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei limitrofi marciapiedi di Corso Diaz tra le vie Duca Valentino e via Trento, da giovedì 28 aprile e per alcuni giorni, a causa di lavori di demolizione del manto stradale, dovrà essere chiusa al traffico la via Trieste.

Il traffico proveniente da via Della Rocca in direzione via Bonzanino/viale Salinatore, sarà deviato in corso Diaz verso sinistra, in direzione piazzale di Porta Ravaldino. Nel limite del possibile e compatibilmente con le lavorazioni, sarà agevolato l’accesso ai residenti di via Trieste.

A causa dei lavori dei concomitanti lavori di Riqualificazione dei marciapiedi in corso Diaz tra le vie Duca Valentino e via Trento, iniziati in data 27/04/2022, il traffico proveniente da Piazzale di Porta Ravaldino, diretto verso Corso Diaz/centro, sarà deviato dal giorno 28/04/2021 in via Giovanni dalle Bande Nere, viale Corridoni e via della Rocca e in via Duca Valentino. Tali modifiche al traffico potranno creare possibili disagi per la circolazione.