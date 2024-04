Artisti di strada, maghi e giocolieri: il “Carnevale delle Meraviglie” di Piazza Saffi conquista tanti bambini

Piazza Saffi ha vissuto una domenica dal sapore quasi estivo con il “Carnevale delle Meraviglie”, l’evento promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con "Spettacoli Eventi" e "Radio Bruno". L’appuntamento era stato programmato per domenica 11 febbraio salvo poi essere rinviato per maltempo. Le esibizioni degli artisti di strada, circensi, maghi, giocolieri e cinque parate itineranti con trampolieri, animali fantastici e personaggi dei cartoni animati hanno attirato le curiosità non solo dei bambini.