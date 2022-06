Associazione in liquidazione dona il patrimonio residuo a "La Rete Magica"

La "Compagnia delle Liridi", associazione in liquidazione, ha donato oltre 600 euro a "La Rete Magica". La consegna è avvenuta nei giorni scorsi per mano di Giada Guidelli, giovanissima presidente della “Compagnia delle Liridi” ed il presidente de La Rete Magica Odv, Maris Senzani Pezzi, La "Compagnia delle Liridi", ora in fase di scioglimento, é un’associazione di promozione sociale nata nel 2012 per promulgare la cultura teatrale e realizzare commedie coinvolgendo compagnie teatrali del territorio. A darle vita un gruppo di allievi usciti da un corso di recitazione, uniti dall’intento di mettere in scena spettacoli con fini benefici. La somma devoluta andrà ad incrementare il fondo necessario per implementare le attività correnti dell’associazione.