Attacco incendiario al padiglione Valsalva dell'ospedale, indagini lampo dei Carabinieri: preso il piromane

Svolta alle indagini dei Carabinieri sull'attacco incendiario del 10 febbraio scorso al padiglione Valsalva dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, che ospita il reparto di Psichiatria. Gli uomini dell'Arma della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile di Forlì, insieme ai colleghi della Compagnia di Meldola, hanno identificato l’autore del rogo. Il piromane è stato bloccato poco dopo aver appiccato l'incendio, prima che potesse rientrare a casa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stata data alle fiamme la porta d'ingresso del reparto di Psichiatria, col soggetto che si è allontanato rapidamente. Lo sviluppo delle fiamme ha generato un momento di tensione, ma fortunatamente le fiamme sono state estinte rapidamente. Non si è resa necessaria l'evacuazione e non vi sono stati danni significativi, limitati all'annerimento della porta.

Immediatamente è stato dato l'allarme dal personale infermieristico di turno, che ha provveduto a spegnere le lingue di fuoco con l’estintore. I detective dell'Arma, intervenuti dopo la segnalazione al 112, hanno setacciato l'area, trovando a terra nelle vicinanze del liquido infiammabile spruzzato per appiccare il rogo. La fuga del piromane è durata poco, anche grazie alle immagini di videosorveglianza. Nello specifico, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo che è solito spostarsi con i mezzi pubblici: una volta giunto al paese di residenza, ha trovato ad attenderlo i Carabinieri. Il soggetto, vistosi scoperto e con ancora addosso le tracce dell’incendio appiccato, ha pensato di guadagnare la fuga spintonando i militari e colpendoli con calci e pugni. Al termine delle formalità di rito, è stato denunciato, oltre che per il danneggiamento a seguito del rogo che ha appiccato, anche per i reati di interruzione di un pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.