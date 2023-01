Attualità, il blogger Claudio Gori a Salotto blu: "Nascerà il giornalista imprenditore di se stesso"

Claudio Gori è un giornalista e blogger veneto da tempo impegnato nelle nuove forme di comunicazione on line. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda martedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, si è espresso su temi di attualità. "Tutti sappiamo che il giornalismo sta cambiando e che le tradizioni testate stanno ripensando il proprio modello, favorendo un mix tra informazione e spettacolo. Ciò crea grandi problemi non solo a chi lavora sulla notizia ma anche al pubblico".

Un esempio? "Quel che accade su questioni che attirano il pubblico, come ad esempio il caso di Messina Denaro. Possibile che ogni giorno arrivi una novità, consentendo di fare titoli? Forse l'intera vicenda poteva essere spiegata, fin dal giorno della cattura, in modo esauriente. C'è spazio, pertanto, per approfondimenti che possono essere svolti anche da giornalisti che utilizzano nuove modalità e nuove forme di comunicazione, gestite in autonomia".