Auto e moto 'spericolate' sulla Bidentina: si alza in volo anche l'elicottero dei Carabinieri

Continuano senza sosta i servizi perlustrativi, preventivi e di controllo, dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Meldola lungo la Bidentina dove in passato si è registrato un considerevole aumento di incidenti stradali, col coinvolgimento anche di centauri. Al fine di limitare, soprattutto con riferimento alla velocità, le scorrette condotte di guida ed evitare schianti mortali, già dalla scorsa estate sono stati potenziati i controlli con l'impiego dei militari di Santa Sofia, Civitella di Romagna e Galeata nonché del Gruppo Carabinieri Forestale e dei Carabinieri Parco Nazionale delle “Foreste Casentinesi”.

Sabato mattina, a supporto dei carabinieri su strada, ha operato anche il personale del13esimo Nucleo Elicotteri Forlì in grado di sorvolare ripetutamente la citata arteria stradale e, beneficiando di particolari sistemi di rilevazione video e telecamere di bordo, di fornire indirizzi utili su dove convergere i controlli stradali. Diverse sono state le contravvenzioni elevate al codice della strada in particolare per velocità non commisurata alle condizioni della strada e per irregolarità alla guida. I Carabinieri invitano all’osservanza del Codice della Strada, moderando la velocità ed assumendo comportamenti di guida sicuri e consapevoli.