Aveva aggredito una vigilessa, secondo arresto in pochi giorni: ha tentato un furto in un ristorante

Nel giro di appena quattro giorni è stato arrestato per due volte. Nuovi guai con la giustizia per il forlivese di 40 anni, che mercoledì scorso era stato bloccato con l'accusa di "violenza", "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale" per aver aggredito un'agente della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Questa volta l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di "furto aggravato" e "minacce". L'episodio si è consumato nella nottata tra domenica e lunedì nel cuore del centro storico mercuriale.

Il quarantenne aveva fatto un'incursione all'Osteria del Mercato in Piazza Cavour, cercando di forzare il registratore di cassa. Non riuscendo nell'intento si è allontanato, ma nel mentre il sistema d'allarme aveva già attivato l'intervento del titolare e degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato. Grazie al sistema di videosorveglianza l'uomo è stato identificato ed individuato in zona. Alla vista dei poliziotti ha cominciato ad inveire, venendo immediatamente bloccato. Lunedì il giudice ha convalidato l'arresto, fissato il processo al 29 luglio. La notizia è stata riportata dalla stampa locale.