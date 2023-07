Azienda colpita dall'alluvione trova anche la forza di fare solidarietà: nuova vita per le piantine da orto danneggiate

Per tutta questa settimana sarà possibile sostenere la raccolta fondi promossa da Consorzio Solidarietà Sociale per aiutare i cooperatori della rete di associate. E’ partita infatti ieri la vendita solidale delle 2000 piantine da orto (peperoni, melanzane e peperoncini) donate al Consorzio dall’azienda agricola Orto Mio-Piante da Orto.

“In questo momento difficile, darsi una mano reciprocamente è doveroso - dice Anne Clare Mackintosh, titolare di Orto Mio – anche noi siamo stati duramente colpiti dall’alluvione e molte delle nostre piante da orto sono state danneggiate, quello che però poteva rivelarsi solo come un grave danno, diventa ora un’opportunità per gli amici del Consorzio che daranno una nuova vita a queste piantine. Mediante il ricavato che otterranno, speriamo di contribuire anche noi alla ripartenza del nostro territorio grazie all’aiuto concreto che potrà essere offerto alle persone che lo abitano” .

Le piantine saranno distribuite in alcuni punti vendita situati presso le sedi delle cooperative socie del Consorzio o presso gestori “amici” che hanno dato la disponibilità dei loro spazi per la distribuzione delle stesse. Tutte le piante saranno cedute con una libera offerta (minimo 1 euro) e tutto il ricavato verrà versato sul c/c solidale attivato per l’emergenza alluvione dal Consorzio Solidarietà Sociale, iban IT 79 G 08542 13200 000 000 731 644. Collaborano all'iniziativa l’impresa sociale CavaRei , la cooperativa sociale L'Accoglienza , la cooperativa sociale Paolo Babini e la cooperativa sociale Lamberto Valli.

Le piantine possono essere ritirate presso :

Cavarei in Via Bazzoli 8, Forlì

L'Orto di Enrico in Via Cervese 264/L , Forlì

Villa Gesuita (cooperativa L'Accoglienza) in Via dell'Appennino 377 (ingresso da via Caprera n. 38)

Terzo Tempo Caffè in Via Pigafetta 19, Forlì, Italy

Cep San Paolo in Via Pistocchi 19, Forlì

Piada 52 in Via A.Dragoni 52, Forlì

Diversamente Bottega in Corso della Repubblica 138, Forlì

Nido di Sofia in Via Dragoni 75/M, Forlì

Nido Tick Tack Kids in Via Tommaso Galleppini 20, Forlì

Conad City Piolanti in Via Elisabetta Piolanti 24, Forlì