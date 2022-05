Bando da due milione di euro per i servizi di accoglienza e gestione del San Domenico

Il Comune pronto a varare un maxi-bando da quasi due milioni di euro per dare in gestione i musei cittadini. Lo fa sapere l'assessore alla Cultura Valerio Melandri che ha proposto la delibera, approvata dalla giunta, relativa ai cosiddetti “servizi integrativi presso i Musei Civici di Forlì”. La delibera, per l'importo di un milione e 914mila euro fissa gli indirizzi per l’affidamento della gestione delle strutture museali.

“Per garantire alti standard di qualità del funzionamento e dell’efficienza di un servizio così complesso, il Comune necessita di portare avanti l’affidamento all’esterno della gestione dei musei. - spiega Melandri -, agendo con velocità a causa dell’imminente scadenza dei contratti degli attuali operatori economici. Da questa necessità è nata quindi la proposta della Giunta di affidare ad un unico gestore – per tre anni, rinnovabili poi per altri tre – il coordinamento delle attività”.

Il nuovo gestore dovrà erogare i servizi di accoglienza, sorveglianza, custodia e alla biglietteria negli spazi museali; il servizio di biglietteria e prenotazione on line; il controllo del San Domenico e il presidio tecnico del complesso museale; il servizio di vigilanza notturna; il servizio di monitoraggio microclimatico degli spazi espositivi del complesso Museale San Domenico e il servizio di Responsabile Tecnico addetto alla Sicurezza”.

Per Melandri “dopo due anni di sofferenza, la pandemia è finalmente finita per i Musei di Forlì. Questi straordinari contenitori culturali stanno vivendo una stagione felice e prospera. Tra risonanza mediatica e grandi numeri di visitatori, le istituzioni museali cittadine si stanno riprendendo a gonfie vele”. L'annuncio del bando viene a ruota della Giornata Internazionale dei Musei, la ventiquattrore che omaggia le strutture museali.