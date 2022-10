La Provincia mette all'asta auto e attrezzature: le offerte in via segreta in busta chiusa

L’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena intende procedere alla dismissione di automezzi e attrezzature mediante un’asta pubblica. I beni saranno aggiudicati al miglior offerente con il metodo delle offerte segrete in busta chiusa, in aumento rispetto al prezzo base indicato nell’avviso. Gli interessati devono presentare l'offerta entro le 13 di venerdì 4 novembre. L’offerta può essere consegnata a mano in busta chiusa alla Portineria della Provincia di Forlì-Cesena in Piazza Morgagni 9 a Forlì oppure inviata allo stesso indirizzo tramite raccomandata.

L’offerta può anche essere inviata con posta elettronica certificata all’indirizzo provfc@cert.provincia.fc.it, in questo caso il file contenente l’offerta dovrà essere allegato in formato PDF, sottoscritto digitalmente o in calce e accompagnato da un documento d’identità in corso di validità. Per incentivare le offerte da parte degli interessati a più lotti è prevista l’applicazione di uno sconto del 5% per ogni migliore offerta avanzata oltre la prima, fino alla concorrenza del 40 % (Es: il concorrente che si aggiudicherà 3 lotti avrà diritto ad uno sconto complessivo del 10 % sul totale dovuto).

L’asta pubblica si terrà martedì 8 novembre alle 10 nella sede della Provincia, in Piazza Morgagni 9 a Forlì. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimonio - tel. 0543 714331 oppure 0543 714297. Tutte le informazioni utili comprese le condizioni dell’offerta e le modalità di presentazione delle medesime sono consultabili nel sito della Provincia all’indirizzo https://www.provincia.fc.it/it/news “Asta pubblica per la dismissione di automezzi e attrezzature”. E’ possibile anche prendere visione degli automezzi e delle attrezzature messe all’asta prendendo appuntamento al numero 0543/61558.