Vengono sostituite le condotte di acqua e gas, strada chiusa una settimana e modifiche alla linea bus

A seguito dell'inizio dei lavori di allacciamento, estensione e sostituzione delle condotte di distribuzione della rete idrica e del gas metano, è emersa la necessità di interrompere il transito in via Saffi, a Bertinoro, e nel tratto iniziale di viale Roma e Piazza del Duca. Pertanto, si rende necessario a partire dalle 7 di lunedì 9 maggio, fino alle ore 18 di venerdì 13 maggio vietare l'accesso in via Saffi, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via F. Rossi. Il transito in questa strada sarà garantito solo a residenti, imprese coinvolte in cantieri edili, mezzi di soccorso e forze dell'ordine. A seguito di questo divieto, si impedisce l’accesso all'intersezione Rossi-Saffi.

Sarà così posto un senso unico alternato regolato da semafori in via Cantalupo, compreso nell'intersezione con via Allende e viale Carducci/largo Cairoli e introdotto un altro senso unico in via Roma in direzione largo Cairoli – Piazza del Duca – via Mazzini. Il senso unico continuerà verso Piazza Guido del Duca in direzione via Mazzini - Piazza della Libertà.

Per ciò che concerne tutti gli autobus di linea e non, per il periodo compreso dalle 5 del 09 maggio 2022 alle 24 del 13 maggio 2022, vi sarà l'obbligo di seguire il percorso che da via Cellaimo prosegue su via Cavour, via Colombarone e infine via Allende. Proprio su via Allende, sarà istituita la fermata degli autobus, con conseguente divieto di sosta 0-24 dalle 5 del 09 maggio 2022 alle 24 del 13 maggio 2022, in 16 posti auto adeguatamente segnalati in Piazza Filippo Mangelli.