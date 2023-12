Biscotti fatti dai bimbi: la scuola Santa Maria del Fiore dona gentilezza alla mensa San Francesco

"Semina idee, coltiva speranze, raccogli sogni". Questo è l’obiettivo dell'anno scolastico in corso al polo scolastico Santa Maria del Fiore. Un progetto iniziato durante la tradizionale giornata nel mese di novembre, portando fuori dalle mura scolastiche tanta gentilezza. Sono stati coinvolti per l'occasione i commercianti e gli abitanti del quartiere, a cui i bambini hanno donato semi e parole piene di affetto.

Nei giorni scorsi un’altra tappa di questo percorso, accompagnati dalle insegnanti, da don Enzo e da Annarosa, coordinatrice della mensa "Ass. San Francesco Mensa dei poveri "(via Vespucci, 11), i bambini hanno donato dei biscotti realizzati a scuola durante il laboratorio di cucina. "Ogni biscotto è un piccolo gesto di gentilezza e solidarietà, un modo per seminare amore e speranza tra le persone che si trovano in difficoltà", spiega Annarosa.

"La donazione è stata accolta con grande gioia e gratitudine da parte degli utenti e dagli operatori della mensa. I bambini, a loro volta, hanno potuto sperimentare la gioia di donare e di fare qualcosa di buono per gli altri. Questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto sia importante educare i bambini alla solidarietà e all'aiuto reciproco - conclude -. Continuiamo a seminare gentilezza, perché solo così potremo costruire un mondo migliore, in cui ognuno possa sentirsi parte di una comunità solidale e accogliente".

Il Polo scolastico apre le sue porte in due open day in programma sabato 13 (primaria e infanzia) e sabato 26 gennaio 2024 (infanzia).