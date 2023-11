Bonus nido e contributi dalla Regione: a Modigliana l'iscrizione all'asilo è a costo zero

La giunta regionale ha approvato un investimento a favore dei servizi educativi 0- 3 anni. In particolare un contributo verrà assegnato ai comuni montani, tra cui Modigliana, con l'obiettivo di sostenere gli oneri a carico di tutte le famiglie con bambini frequentanti l’asilo nido. "La misura approvata fa parte di un progetto promosso da diversi anni dalla Regione volto a favorire l’inclusione sociale, “Al nido con la Regione” che permette l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie con Isee inferiore a 26.000 euro su tutto il territorio regionale - dettaglia il sindaco Jader Dardi -. L’amministrazione comunale di Modigliana ha rimodulato il piano economico per l’anno educativo appena avviato prevedendo il mantenimento dell'attuale spesa sul bilancio e distribuendo in maniera omogenea alle famiglie il contributo regionale ricevuto. Le rette sono state calcolate su base Isee così come avveniva per gli anni precedenti andando da un minimo di 129 euro ad un massimo di 480 comprensivi di pasto e pannolini. Partendo da questi importi si è scelto di distribuire in maniera omogenea il contributo regionale e pertanto ogni famiglia si troverà uno sconto direttamente applicato in fattura del 70%, garantendo così a tutte le famiglie di sostenere il costo dell’asilo nido con maggiore serenità".

"Il contributo regionale è compatibile con il Bonus Nido riconosciuto dall'Inps, contributo calcolato su base Isee ed ottenibile a richiesta dell’interessato, per cui ogni famiglia deve attivarsi in autonomia per presentare la domanda - prosegue Dardi -. La compatibilità del contributo regionale col Bonus Nido dell’Inps permetterà alle famiglie l’iscrizione all’asilo nido di Modigliana a costo zero, un traguardo importante e frutto della volontà di sostenere le famiglie residenti nei comuni montani, che per i loro figli si avvalgono della gestione del servizio asilo nido".

Sono 31 i bambini iscritti all’asilo nido “I Cuccioli” di Modigliana, che opera nel pieno delle potenzialità ricettive, un servizio apprezzato dalle famiglie in un ambiente rinnovato e accogliente. "Negli anni si è investito nella struttura, dotata di ampi spazi interni e di un parco e area giochi esterni, a disposizione dei bambini - ricorda il primo cittadino -. La struttura dell’asilo nido è stata recentemente riqualificata dal punto di vista energetico con la sostituzione degli infissi ed investendo nell’allestimento e organizzazione degli spazi. Da diversi anni la struttura è in gestione alla cooperativa Zerocento che garantisce tra i servizi offerti, un sistema educativo incentrato su l'outdoor e la mensa interna con cuoco qualificato".

"L’asilo nido a costo zero è un obiettivo importante, possibile grazie alla scelta del finanziamento straordinario della Regione che condividiamo, ribadisce Alice Lancioli, vicesindaca di Modigliana - deve essere un servizio a favore delle famiglie e di tutta la comunità, accessibile per tutte le famiglie e per una città a misura di bambino, per la realizzazione della quale questa Amministrazione si è impegnata fin dal suo insediamento".