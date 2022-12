Cacciatore 43enne cade nel bosco e si procura un trauma alla caviglia

Infortunio durante una battuta di caccia. A rimanere ferito un cesenaticense di 43 anni. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava insieme ad un gruppo di cacciatura al Passo della Braccina, in località Corniolo nel comune di Santa Sofia, quando durante l'escursione è scivolato riportando una probabile frattura alla caviglia. L'uomo è stato supportato dagli amici, che hanno allertato i soccorsi. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina: intorno alle 11 è stato richiesto l'intervento del Soccorso Alpino - stazione Monte Falco per reciperare infortunato. La squadra è riuscita a raggiungere il cacciatore e a caricarlo a bordi di un fuoristrada per portarlo all’ambulanza di Santa Sofia, che lo ha preso in carico per gli accertamenti del caso.