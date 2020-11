Cambia modalità la raccolta di prodotti per i detenuti del carcere di Forlì

A causa delle ultime restrizioni del commercio in città, che costringono alla chiusura le grandi strutture di vendita nelle giornate di sabato e domenica, la raccolta di prodotti per l'igiene personale a favore dei detenuti della Casa Circondariale di Forlì, prevista per sabato alla "Saponeria"di via Decio Raggi, è sospesa. Considerata però l'urgente necessità segnalata dal cappellano del Carcere don Enzo Zannoni, il gruppo "Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis" di Forlì, promotore dell'iniziativa di solidarietà, chiede a chiunque ne abbia la possibilità di acquistare durante la settimana alcuni prodotti consigliati (in particolare shampoo, bagnoschiuma, dentifricio e spazzolini, detersivo per piatti, lavatrice e pavimenti, spugne varie) e di depositarli alla segreteria della parrocchia di Regina Pacis, viale Kennedy 4, sempre attiva dal lunedì al sabato nel seguente orario: 9-12, 15-18.