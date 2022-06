Cantieri edili, il presidente della Provincia: "Sicurezza sul lavoro e legalità sono valori imprescindibili"

In merito al controllo di 40 imprese edili e 86 lavoratori svolto in questi giorni sul territorio della provincia di Forlì - Cesena interviene il Presidente della Provincia Enzo Lattuca: “Ringrazio l'Ispettorato Carabinieri del Lavoro provinciale per il lavoro svolto nei cantieri edili: salute, sicurezza sul lavoro e legalità sono valori imprescindibili”.

“Sono consapevole della difficoltà che ha vissuto per anni il settore dell'edilizia nel nostro paese e del forte stress al quale è sottoposto dalla ripartenza dei cantieri a seguito degli incentivi del bonus 110% - prosegue Lattuca - prezzi delle materie prime alle stelle, difficoltà a trovare la manodopera, complessità normativa di riferimento. Ma la soluzione per affrontare questa spinta alla ripresa non sono le scorciatoie che portano all'illegalità. Nei cantieri troppi ancora sono gli infortuni, la frenesia da super bonus non deve indurre leggerezze e sottovalutazioni come correttamente viene ricordato dalle organizzazioni sindacali. Che le forze dell'ordine e le istituzioni tutte facciano ciascuno la propria parte”.