Dopo le ferie tornano i cantieri, lavori lungo le strade con sensi unici alternati e divieti di transito

L’amministrazione comunale di Forlì informa che sono state predisposte ordinanze di modifica alla circolazione stradale in riferimento a lavori pubblici che si svolgeranno tra via Isonzo e via Pelacano. Per via Isonzo e via Pelacano, sono previsti il restringimento della carreggiata, senso unico alternato, divieto di sosta. Le modifiche avranno inizio dalle ore 7.00 di giovedì 8 settembre, fino alle ore 17.30 di venerdì 23 settembre, salvo conclusione anticipata dei lavori.

Per via Lucinico e Palmanova, via Podgora, via Oslavia, via Panessa, via Montenero, via Monte San Marco, sono previsti divieto di sosta e divieto di transito compresi i residenti. Le modifiche avranno inizio e fine, per ciascuna delle strade menzionate, in una delle giornate comprese tra giovedì 8 settembre 2022 e venerdì 23 settembre 2022, dalle ore 7,00 alle ore 17,30, limitatamente al solo tratto effettivamente interessato dai lavori, individuato sul posto tramite apposita segnaletica, salvo conclusione anticipata dei lavori.